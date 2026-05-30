В Нижегородской области новое министерство займется защитой от БПЛА

Максим Блинов/РИА Новости

В Нижегородской области появится министерство защиты объектов. Об этом написал в «Максе» губернатор региона Глеб Никитин.

Чиновник рассказал, что структура правительства области изменится, чтобы все функции по обеспечению безопасности выполнял единый блок. Это поспособствует защите самой области во время СВО и будет вкладом в обороноспособность страны.

«Это и всестороннее содействие Министерству обороны РФ, и защита неба над регионом, объектов его коммунально-энергетического комплекса, которые являются одними из основных целей атак вражеских беспилотников», — уточнил Никитин.

Как уточняет пресс-служба правительства региона, министерство защиты объектов возглавит Владимир Тужилин. Он также будет руководить местным министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

На прошлой неделе врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук отправил в отставку правительство региона. Документ датирован 13 мая. В нем уточняется, что правительство продолжит работу до вступления в должность губернатора региона.

Ранее Пашинян назвал условие своего ухода с поста премьера Армении.

 
