В Ростовской области дрон ВСУ повредил здания

Слюсарь: в поселке Матвеево-Курган повреждены аптека, два магазина и автомобиль
В поселке Матвеево-Курган Ростовской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повреждены аптека, два магазина и автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Повреждены крыша, остекление и газовая труба», — написал он.

Он добавил, что поступление газа перекрыто. В результате вражеской атаки никто не пострадал.

Кроме того, в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА повреждение получило топливное хранилище, начался пожар.

До этого Слюсарь сообщал, что ночью 30 мая два человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Таганрог. За ночь над регионом сбили почти полсотни дронов. Воздушные цели нейтрализовали в Таганроге, Ростове-на-Дону, Сальске и семи районах, включая Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Тарасовский, Неклиновский, Верхнедонской и Матвеево-Курганский. Пострадавшие, мужчина и женщина, доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее в Таганроге из-за атаки БПЛА загорелся танкер.

 
