В Таганроге из-за атаки БПЛА загорелся танкер

В порту Таганрога из-за атаки БПЛА загорелись танкер и резервуар с топливом
В Таганроге в результате налета беспилотников вспыхнули танкер и резервуар с топливом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания», — говорится в посте.

Предварительно, пострадавших нет, обстоятельства уточняются. Пожар удалось оперативно ликвидировать и не допустить утечки нефтепродуктов.

Кроме того, один из дронов задел частный дом. Два человека получили ранения, им оказывают помощь.

Также ночью, как отметил Слюсарь, были отражены атаки БПЛА в Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. В селе Греково-Тимофеевка (Матвеево-Курганский район) из-за падения обломков загорелась газовая труба, повреждены крыша и остекление; в Неклиновском районе, в селе Боцманово, пострадало остекление в двух домах. В этих случаях, подчеркнул губернатор, никто не пострадал.

Ранее обломки сбитых БПЛА попали в промышленные объекты в Ярославской области.

 
