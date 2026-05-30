В Херсонской области шесть мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ

За минувшие сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск пострадали шесть мирных жителей Херсонской области. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в районе Чонгара ранен мужчина 1968 года рождения.

«В селе Костогрызово Алешкинского округа после атаки БПЛА пострадали две женщины 1975 и 1966 годов рождения», — сообщил Сальдо.

Кроме того, в Малой Лепетихе получил ранения мужчина 1961 года рождения. При этом был поврежден легковой автомобиль.

Также в Великой Лепетихе пострадал ребенок 2008 года рождения, а на трассе Голая Пристань — Гладковка ранен мужчина 1964 года рождения. Как добавил губернатор, в результате поврежден легковой автомобиль.

30 мая глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что силы противовоздушной обороны уничтожили 63 украинских беспилотника за минувшие сутки над регионом.

По его словам, также ВСУ 77 раз применили артиллерию по отселенным районам. Два раза дроны атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Михайловка Рыльского района поврежден фасад частного дома, посечена легковая машина. Люди не пострадали, уточнил Хинштейн.

Ранее на трассе «Новороссия» водитель «Камаза» наехал на мину ВСУ.

 
