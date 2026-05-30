Польские оборонные предприятия всего за день получили заказы на миллиарды евро

Министр обороны Польши: ОПК страны за день подписал контракты на €14,13 млрд
Dominika Zarzycka/Global Look Press

Польские предприятия оборонно-промышленного комплекса за один день подписали контракты на 60 млрд злотых (около €14,13 млрд). Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш на своей странице в социальной сети Х.

Глава ведомства уточнил, что сталелитейный завод Stalowa Wola получил соглашения на поставку боевых машин пехоты Borsuk, машин обеспечения для ракетных пусковых установок Homar-K, машин сопровождения гаубиц К9, машин дистанционного минирования BAOBAB, огневых модулей 120-миллиметровых минометов RAK, 155-миллиметровых дивизионных огневых модулей REGINA, а также командно-штабных машин.

Кроме того, были подписаны дополнительные соглашения о рефинансировании контрактов на бронетранспортеры Rosomak и машины сопровождения гаубиц К9. На металлическом заводе DEZAMET, в свою очередь, оформили договор о поставках Вооруженным силам Польши артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Косиняк-Камыш пояснил, что все эти соглашения заключены в рамках европейской программы кредитования SAFE. Этот механизм Евросоюза предоставляет странам-участницам долгосрочные кредиты под низкий процент для укрепления военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, а также развития кибертехнологий и оборонных разработок.

Польша 8 мая стала первой страной, подписавшей договор о кредитовании закупки вооружений по программе SAFE. Варшава является крупнейшим бенефициаром этой инициативы: в соответствии с соглашением она получит из нее около 180 млрд злотых (примерно €42,38 млрд).

