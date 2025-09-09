На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какая страна получит больше всего денег из фонда милитаризации ЕС

Туск: Польша станет крупнейшим получателем средств из фонда милитаризации ЕС
true
true
true
close
Geert Vanden Wijngaert/AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием кабмина заявил, что республика станет крупнейшим получателем средств из фонда милитаризации Евросоюза (SAFE). Трансляцию выступления вел телеканал TVP Info.

По словам Туска, Варшава получит десятки миллиардов евро кредитов.

«Я не уполномочен раскрывать детали, однако с полной уверенностью можно говорить об абсолютно доминирующей позиции Польши в плане использования этого финансирования», — отметил Туск.

Он напомнил, что Еврокомиссия 9 сентября должна объявить о распределении средств между странами, подавшими заявки на получение кредитов из SAFE, чей общий объем составляет €150 млрд. Польша претендует как минимум на €45 млрд из них.

В мае стало известно, что Совет ЕС одобрил создание фонда милитаризации Евросоюза на €150 млрд.

Через SAFE Евросоюз предоставит до €150 млрд, которые будут выплачены заинтересованным государствам-членам союза по требованию и на основе национальных планов. Выплаты будут предоставляться в форме долгосрочных кредитов по конкурентоспособным ценам.

Ранее стало известно о закупке польских ПЗРК Швецией.

