Президент Польши Навроцкий обвинил министра обороны в глупости

Президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, заявив, что тот действовал «глупо» и не выполнил свои обязанности. Слова президента приводит Interia.pl.

Так Навроцкий отреагировал на высказывание главы Минобороны от 28 мая, в котором тот утверждал, что «канцелярия президента не является пупом земли» и что правительство не обязано заранее сообщать президенту обо всех готовящихся международных соглашениях.

По словам Навроцкого, если от него хотят подписи, то следует заранее знакомить его с содержанием документов.

«Не думаю, чтобы какой-либо президент подписывал документы, которых он не знает», — подчеркнул глава государства.

Очередной виток конфликта президента и правительства, как указывается, связан с соглашением об обороне и безопасности, подписанным 27 мая премьером Польши Дональдом Туском и премьером Великобритании Киром Стармером. Навроцкий отмечал, что с текстом документа его заранее не ознакомили.

