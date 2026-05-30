В НАТО предостерегли от чрезмерной реакции на инциденты с дронами в Европе

Драгоне: НАТО не стоит реагировать «чрезмерно» на инциденты с дронами

НАТО не стоит реагировать «чрезмерно» на инциденты с беспилотниками в странах Европы. Об этом заявил агентству Bloomberg председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

«НАТО не следует «чрезмерно реагировать», — сказал военный, комментируя падения дронов в Румынии.

В ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Бухарест поспешил обвинить в произошедшем Москву. Как заявили румынские власти, БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Руководство республики предупредило, что примет дипломатические меры в отношении России.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Евросоюз и НАТО дадут «совместный» ответ России на фоне падения беспилотника в Румынии. Дипломат обвинил Россию в «безрассудных действиях», которые якобы угрожают безопасности Европы.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что падение дрона в жилой дом на территории Румынии свидетельствует о необходимости усиленного присутствия НАТО на восточном фланге — у границ России.

Ранее Путин ответил на обвинения в падении дрона на дом в Румынии.