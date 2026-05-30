Стало известно, что ВСУ бросили попытки высадиться на косы в Херсонской области

Анна Стрижекінь./Wikimedia Commons

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время не предпринимают попыток высадить десант на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области. Об этом в беседе с ТАСС заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, обстановка на этих участках остается сложной, так как эти косы имеют большое значение для контроля побережья.

«Однако явных попыток высадиться на косах в последнее время противник не предпринимал. Более ранние попытки решительно пресекались», — подчеркнул Сальдо.

Губернатор отметил, что эта территория находится под контролем подразделений группировки войск «Днепр». Российские бойцы контролируют прибрежную территорию Черного моря, а средства наблюдения позволяют им видеть подготовку противника и реагировать еще на подходах.

До этого Сальдо заявил, что российские военные укрепили защиту Тендровской и Кинбурнской кос.

Тендровская коса — это вытянутый на 65 км остров в Херсонской области недалеко от северо-западного побережья Черного моря. Кинбурнская коса — самая западная территория освобожденной Россией части Херсонской области, расположенная между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря. Ее длина составляет 40 км, ранее она входила в состав Николаевской области Украины.

Ранее ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев.

 
