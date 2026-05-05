Посол предупредил об угрозе столкновения из-за действий НАТО на Кольском полуострове

Действия стран НАТО в отношении стратегических потенциалов России могут привести к прямому столкновению с «фатальными последствиями». Об этом заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов в беседе с ТАСС.

Приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам представляет угрозу для национальной безопасности РФ, отметил дипломат.

Однако хуже «нагнетание нездорового ажиотажа и конфронтационной деятельности» военного блока в отношении стратегических потенциалов России на Кольском полуострове, подчеркнул он.

По его словам, это расшатывает не только безопасность в Арктике, но и глобальную стабильность, повышая риски непреднамеренной эскалации и «скатывания к прямому военному столкновению с фатальными для всех последствиями».

После вступления Финляндии и Швеции в НАТО (в 2023–2024 годах) Кольский полуостров оказался в непосредственной близости к расширенному сухопутному и морскому флангу альянса.

В апреле заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что НАТО концентрирует свои силы в Арктике и активизирует учения с отработкой различных сценариев в условиях низких температур, в том числе вблизи Арктической зоны РФ и Северного морского пути.

Ранее премьер Польши заявил, что Россия может атаковать ЕС в ближайшие месяцы.