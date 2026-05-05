Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Посол предупредил об угрозе столкновения из-за действий НАТО на Кольском полуострове

Корчунов: действия НАТО у Кольского полуострова грозят прямым столкновением
Global Look Press

Действия стран НАТО в отношении стратегических потенциалов России могут привести к прямому столкновению с «фатальными последствиями». Об этом заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов в беседе с ТАСС.

Приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам представляет угрозу для национальной безопасности РФ, отметил дипломат.

Однако хуже «нагнетание нездорового ажиотажа и конфронтационной деятельности» военного блока в отношении стратегических потенциалов России на Кольском полуострове, подчеркнул он.

По его словам, это расшатывает не только безопасность в Арктике, но и глобальную стабильность, повышая риски непреднамеренной эскалации и «скатывания к прямому военному столкновению с фатальными для всех последствиями».

После вступления Финляндии и Швеции в НАТО (в 2023–2024 годах) Кольский полуостров оказался в непосредственной близости к расширенному сухопутному и морскому флангу альянса.

В апреле заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что НАТО концентрирует свои силы в Арктике и активизирует учения с отработкой различных сценариев в условиях низких температур, в том числе вблизи Арктической зоны РФ и Северного морского пути.

Ранее премьер Польши заявил, что Россия может атаковать ЕС в ближайшие месяцы.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!