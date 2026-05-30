Российские военные подошли к селу Пришиб под Святогорском в ДНР

Российские подразделения, расширив линию контроля, продвинулись и приблизились к населенному пункту Пришиб под Святогорском в ДНР. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, от района населенного пункта Яровая бойцы продвинулись южнее, к реке Нитриус, и сейчас фактически находятся у подступов к Пришибу. Между сторонами, как отметил эксперт, сохраняется лишь водная преграда.

Минобороны России 29 мая сообщило, что за неделю российские военные в рамках специальной военной операции установили контроль над десятью населенными пунктами. В течение последних суток были заняты четыре населенных пункта: Караичное и Бударки в Харьковской области, а также Лесное и Новоподгородное в Днепропетровской области.

Отдельно в ведомстве указали, что с 23 по 29 мая подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Нововасилевку, Гранов (Харьковская область), Рясное и Запселье (Сумская область). Также сообщается, что группировка войск «Восток» установила контроль над Воздвижевкой в Запорожской области и Добропасово в Днепропетровской области.

Ранее ВС РФ прорвали мощный укрепленный узел украинских войск в ДНР.