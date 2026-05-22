ВС РФ прорвали мощный укрепленный узел украинских войск в ДНР

Минобороны: ВС РФ прорвали оборону ВСУ на подступах к Новопавловке
Российские военнослужащие прорвали мощный укрепленный узел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, бойцы штурмового отряда 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской дивизии в составе группировки российских войск «Центр» заняли опорные пункты украинских солдат на подступах к Новопавловке. Населенный пункт расположен на Днепропетровском направлении, уточняется в сообщении.

«Штурмовикам удалось прорвать оборону противника, который превратил данный район в мощный укрепленный узел», — рассказали в МО.

Там отметили, что содействие штурмовому отряду оказывали другие соединения, включая артиллерийские расчеты и расчеты беспилотников.

ВСУ в попытке оказать сопротивление наносили по российским военным удары с применением дронов и минометов. Тем не менее подразделения Вооруженных сил РФ смогли сломить оборону украинских формирований. Благодаря этому группировка «Центр» создала благоприятные условия для дальнейшего продвижения на данном участке фронта, подчеркнули в министерстве.

Ранее на Западе раскрыли, когда российские войска планируют полностью взять под контроль территорию Донбасса.

 
