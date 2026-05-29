Стало известно, как грузинские наемники продавали украинцам поддельные удостоверения СБУ

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

На Украине раскрыта преступная схема с участием грузинских наемников Кахи Басилии и Ильгара Алахвердиева, которые продавали почти за 2,5-$3 тысячи поддельные удостоверения Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Грузинские наемники Каха Басилия и Ильгар Алахвердиев были учредителями организации «Национальная академия безопасности Украины»», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, они занимались сбором «волонтерской помощи» от имени СБУ, а заодно предлагали военнообязанным украинцам услуги по трудоустройству в этих подразделениях якобы с последующей выдачей документов. Таким образом, грузинские наемники занимались на территории Украины изготовлением поддельных печатей, штампов, бланков и других атрибутов, неотличимых от официальных документов СБУ и других госорганов.

До этого стало известно, что командир подразделения грузинских наемников ВСУ Гоча Хорава занимался поставками и распространением наркотиков среди украинских военнослужащих. В частности, он вместе со своим подельником из «Правого сектора» (организация запрещена в России) Антоном Окороковым поставлял крупные партии запрещенных вещества в батальон «Тбилиси» и другие подразделения армии Украины.

