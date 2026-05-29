Системы ПВО сработали на острове Кешм в Ормузском проливе

На острове Кешм в Иране, расположенном в районе Ормузского пролива, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на местных жителей.

В публикации отмечается, что причина произошедшего неизвестна, также нет официальной информации и от местных властей.

Накануне в Иране также звучали взрывы. Тогда в городе Джам по воздушным целям сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

В то же время иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что средства противовоздушной обороны Ирана успешно перехватили американский беспилотный летательный аппарат. По словам источника, перехват был произведен путем запуска по дрону зенитной ракеты.

27 мая Иран и США снова обменялись ударами. Американская армия атаковала портовый город Бендер-Аббас, уничтожив пусковую установку БПЛА. В ответ на это Корпус стражей исламской революции нанес удар по авиабазе США и пообещал действовать более решительно, если атаки продолжатся.

