Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Системы ПВО сработали на острове Кешм в Ормузском проливе

Mehr: ПВО сработали над иранским островом Кешм по неизвестной причине
Vahid Salemi/AP

На острове Кешм в Иране, расположенном в районе Ормузского пролива, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на местных жителей.

В публикации отмечается, что причина произошедшего неизвестна, также нет официальной информации и от местных властей.

Накануне в Иране также звучали взрывы. Тогда в городе Джам по воздушным целям сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

В то же время иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что средства противовоздушной обороны Ирана успешно перехватили американский беспилотный летательный аппарат. По словам источника, перехват был произведен путем запуска по дрону зенитной ракеты.

27 мая Иран и США снова обменялись ударами. Американская армия атаковала портовый город Бендер-Аббас, уничтожив пусковую установку БПЛА. В ответ на это Корпус стражей исламской революции нанес удар по авиабазе США и пообещал действовать более решительно, если атаки продолжатся. Что стало причиной — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране раскрыли детали проекта соглашения с США.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!