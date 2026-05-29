На Западе заявили, что ВСУ смогут сбивать российские самолеты Су-35

Шведские истребители JAS 39 Gripen C/D будут поставляться на Украину вместе с ракетами большой дальности «воздух-воздух» Meteor, это позволит сбивать российские истребители Су-35 и МиГ-31. Об этом пишет американское издание TWZ.

Издание сообщает, что дальность Meteor составляет до 210 км, что превосходит возможности текущих систем ПВО Украины и сопоставимо с российской ракетой Р-37М (до 200 км).

Это позволит украинским пилотам поражать российскую авиацию до того, как она нанесет удар по целям вне зоны досягаемости средств противовоздушной обороны (ПВО).

28 мая Верховная рада Украины ратифицировала кредитное соглашение с Евросоюзом о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму €90 млрд.

Соглашение предполагает, что половину этой суммы Украина получит уже в 2026 году, из них €28,3 млрд евро пойдут на закупку вооружения и развитие оборонно-промышленного комплекса, а €16,7 млрд – на макрофинансовую стабилизацию и покрытие дефицита госбюджета.

Ранее в Нидерландах указали на риски для страны из-за помощи Украине.