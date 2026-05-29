Штаб армии НАТО в Европе раскрыл, чей беспилотник залетел в Румынию

Беспилотник, который залетел в Румынию, был «российского происхождения». Об этом заявил агентству Reuters представитель Штаба Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

По его словам, Североатлантический альянс планирует укрепить противовоздушную оборону Румынии и других стран НАТО для защиты от БПЛА.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что западные СМИ сообщают, что это якобы был российский дрон, но попросил воздержаться от предварительных заключений без необходимой экспертизы. Путин напомнил, что всегда, когда украинские БПЛА залетали в разные страны, то первая реакция местных властей была «русские бьют». Он предположил, что инцидент в Румынии тоже связан с украинским дроном.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац беспилотник упал на крышу многоквартирного дома, в результате чего пострадали два человека. Власти Румынии обвинили в произошедшем Россию. По их словам, дрон якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Бухарест пообещал принять дипломатические меры в отношении Москвы. Минобороны РФ пока не комментировало инцидент, а в Госдуме в беседе с «Газетой.Ru» указали на отсутствие доказательств и усомнились в том, что дрон был российским.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что попадание беспилотного летательного аппарата в жилой дом на территории Румынии свидетельствует о необходимости усиленного присутствия НАТО на восточном фланге.

Ранее в МИД РФ назвали «верещаниями» заявления Европы об инциденте с дроном в Румынии.