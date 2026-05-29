Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
В США заявили о риске ударов по военным из-за данных геолокации

Конгрессмены заявили о риске ударов по военным США из-за утечек геолокации
Противники США используют данные о геолокации для наблюдения за американскими военными в зонах боевых действий, что повышает риск нанесения ударов по ним. Об этом говорится в обращении конгрессменов к руководству Пентагона, пишет РИА Новости.

«Мы выражаем серьезную обеспокоенность тем, что министерство обороны США не предприняло базовых шагов для защиты американских военных от серьезных угроз», — заявили парламентарии в письме.

Конгрессмены обратили внимание, что брокеры могут собирать и продавать персональную информацию, в том числе геолокацию телефонов американских военных.

Центральное командование США уже подтвердило случаи использования таких данных во время операции «Эпическая ярость». Законодатели обвиняют Пентагон в бездействии, поскольку министерство знало об угрозе десятилетиями, но не внедрило меры защиты вовремя — административное отключение передачи геолокации начали внедрять только в мае 2026 года.

Накануне США нанесли новые удары по военному объекту Ирана. Утверждается, что этот объект угрожал ВС США и коммерческим судам в Ормузском проливе.

Ранее в США рассказали, как конфликты в Иране и на Украине изменили военные действия.

 
