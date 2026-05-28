США ударили по военному объекту Ирана

США нанесли новые удары по военному объекту Ирана, передает Reuters.

По словам американского чиновника, этот объект угрожал ВС США и коммерческим судам в Ормузском проливе.

В начале недели США нанесли удары по объектам на юге Исламской Республики. В ходе операции, которую Пентагон назвал самообороной, были уничтожены иранские катера и позиции зенитно-ракетных комплексов в районе Ормузского пролива. В то же время источники СМИ сообщали, что режим прекращения огня между сторонами конфликта продолжает действовать.

На этом фоне американский президент заявил, что обогащенный уран Ирана «будет либо немедленно передан Соединенным Штатам для уничтожения», либо «будет уничтожен на месте» в Иране или в другом приемлемом месте. Глава государства добавил, что комиссия по атомной энергии «или ее аналог» должна сыграть роль в надзоре за этим процессом.

Ранее президент США предостерег Оман от притязаний на Ормузский пролив.