Жителей Уральского федерального округа предупредили о ракетной опасности

Жога: «Ракетная опасность» впервые объявлена на территории всего УрФО
Режим «Ракетной опасности» впервые объявили на всей территории Уральского федерального округа. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога в своем Telegram-канале.

«Впервые на территории всего Уральского федерального округа введен режим «Ракетная опасность». Уважаемые жители, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности», — написал представитель президента.

Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности, добавил Жога.

Административным центром и крупнейшим городом УрФО является Екатеринбург. В состав округа входят 6 регионов: Свердловская, Челябинская, Тюменская и Курганская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. Уральский ФО занимает первое место в России по запасам полезных ископаемых. Здесь сосредоточено около трети всех разведанных запасов нефти и значительная часть запасов природного газа страны.

