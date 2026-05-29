ВСУ атаковали школу и детский сад в Запорожской области

Балицкий: ВСУ ударили по школе и детскому саду в Запорожской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали школу и детский сад в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в «Максе».

По его словам, под удар попала средняя школа №3 в Васильевском муниципальном округе. В результате атаки было повреждено остекление. Обошлось без пострадавших.

Также украинский беспилотник детонировал на территории детского сада в Энергодаре. В момент атаки там не было воспитанников. Повреждения получила детская площадка.

25 мая Балицкий сообщил, что отец и дочь, ехавшие за цветами для последнего звонка, получили тяжелые ранения при атаке ВСУ на их автомобиль в Запорожской области. По его словам, вражеский беспилотник атаковал гражданский автомобиль на дороге между городом Днепрорудным и поселком Веселое, вблизи села Видножино. Ранения получили двое человек — мужчина 1980 года рождения и его дочь 2008 года рождения.

23 мая украинские беспилотники нанесли ряд ударов по Энергодару, в том числе по зданию городской администрации, школе, многоквартирному дому и вышкам мобильной связи. Несколько гражданских автомобилей получили повреждения.

Ранее мэр Энергодара обратился к жителям на фоне слухов о скором контрнаступлении ВСУ.

 
