Мэр Энергодара обратился к жителям на фоне слухов о скором контрнаступлении ВСУ

Мэр Энергодара Пухов назвал ложной информацию о скором контрнаступлении ВСУ
Информация о некоем скором контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар в Запорожской области является ложной, заявил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Противник продолжает распространять фейки и дезинформацию, пытаясь посеять панику среди жителей города», — сообщил чиновник.

Он также опроверг распространяемые слухи об эвакуации города. Пухов призвал горожан не поддаваться на провокации и не доверять сомнительным источникам и анонимным каналам. Мэр заявил, что ситуация в Энергодаре находится под контролем, все службы работают в усиленном режиме.

27 мая директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина сообщила о беспрецедентной атаке Вооруженных сил Украины на Энергодар. По ее словам, по городу был нанесен удар большим количеством вражеских беспилотников. Прогремело свыше полусотни взрывов. Яшина уточнила, что ВСУ атаковали Энергодар с помощью тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга» и FPV-дронов. В результате атаки часть города осталась без электроснабжения и связи. Информации о пострадавших нет, сообщила Яшина.

Ранее в «Росатоме» пообещали бить в колокола из-за атак на ЗАЭС.

 
