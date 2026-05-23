Дроны ВСУ атаковали в Энергодаре школу и городскую администрацию

Украинские войска нанесли удары по школе и мэрии в Энергодаре

Украинские беспилотники нанесли ряд ударов по Энергодару Запорожской области, в том числе по зданию городской администрации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Максим Пухов.

В течение суток были атакованы школа, многоквартирный дом, вышки мобильной связи. Городская адмнистрация подверглась двум ударам дронов. Несколько гражданских автомобилей получили повреждения.

Пухов уточнил, что на подходе к городу или в его черте были подавлены или сбиты более 10 беспилотных летательных аппаратов противника. Пострадавших нет.

Мэр отметил, что беспилотная опасность остается чрезвычайно высокой. Он призвал горожан проявлять внимание и осторожность, соблюдать меры безопасности, в частности, свести к минимуму перемещения на открытой местности.

21 мая сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали одну из автомобильных дорог, которая ведет в Энергодар и используется для снабжения Запорожской атомной электростанции.

Ранее на Запорожской АЭС заявили об ударе украинского дрона по месту размещения списанной техники.