В МАГАТЭ сообщили о нарушении внешнего питания Запорожской АЭС

Запорожская АЭС (ЗАЭС) потеряла внешнее электроснабжение в ночь на 29 мая. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

«Запорожская АЭС временно потеряла все внешнее электроснабжение ночью в 16-й раз с начала военного конфликта», — говорится в сообщении.

Там отметили, что из-за этого были активированы аварийные дизельные генераторы, чтобы обеспечить питанием базовые функции безопасности, пока станция не была снова подключена к единственной оставшейся линии электропередачи.

Причина инцидента пока неизвестна. Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС остается неустойчивой, подчеркнул гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Накануне генеральный директор Международного агентства по атомной энергии рассказал о потери связи с командой экспертов на Запорожской АЭС 27 мая почти на 12 часов. Этот инцидент вызвал беспокойство с точки зрения ядерной безопасности, подчеркнул он.

Ранее в «Росатоме» пообещали «бить в колокола» из-за атак на ЗАЭС.