Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

В МАГАТЭ сообщили о нарушении внешнего питания Запорожской АЭС

МАГАТЭ: Запорожская АЭС временно потеряла все внешнее электроснабжение
Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожская АЭС (ЗАЭС) потеряла внешнее электроснабжение в ночь на 29 мая. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

«Запорожская АЭС временно потеряла все внешнее электроснабжение ночью в 16-й раз с начала военного конфликта», — говорится в сообщении.

Там отметили, что из-за этого были активированы аварийные дизельные генераторы, чтобы обеспечить питанием базовые функции безопасности, пока станция не была снова подключена к единственной оставшейся линии электропередачи.

Причина инцидента пока неизвестна. Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС остается неустойчивой, подчеркнул гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Накануне генеральный директор Международного агентства по атомной энергии рассказал о потери связи с командой экспертов на Запорожской АЭС 27 мая почти на 12 часов. Этот инцидент вызвал беспокойство с точки зрения ядерной безопасности, подчеркнул он.

Ранее в «Росатоме» пообещали «бить в колокола» из-за атак на ЗАЭС.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!