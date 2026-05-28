Стали известны потери ВСУ в Харьковской области с начала года

Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

C начала 2026 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Харьковском направлении более 33 тыс. военнослужащих, а также около 600 единиц техники и 35 объектов военной инфраструктуры. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк во время брифинга, его слова приводит ТАСС.

«На основе данных объективного контроля и оперативных сведений общие безвозвратные и санитарные потери ВСУ за отчетный период на Харьковском направлении составили более 33 тыс. военных», — сказал он.

По информации Лисняка, среднесуточные потери украинской армии на этом направлении составили от 190 до 230 человек. Уничтоженная техника — примерно 600 единиц. Кроме того, с начала 2026 года в тыловой зоне Харьковской области было уничтожено 35 объектов военной инфраструктуры.

В апреле командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что потери Вооруженных сил Украины за время проведения специальной военной операции приближаются к 2 млн.

Ранее Зеленский занизил потери ВСУ с февраля 2022 года.

 
