Израиль хочет восстановить контроль над крепостью Бофор в Ливане

Колонна Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из 16 танков и семи бронетранспортеров приближается к средневековому замку Бофор (Калаат-Шкиф), расположенному на отвесной скале в провинции Набатия. Об этом сообщает Al Hadath.

В публикации отмечается, что израильская сторона планирует восстановить контроль над крепостью, которая находилась под ее контролем в 1982–2000 гг. в период оккупации Южного Ливана.

26 мая премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ расширяет операцию в Ливане и берет под контроль стратегические районы.

Премьер добавил, что армия Израиля занимается укреплением зоны безопасности для защиты населенных пунктов на севере страны.

До этого представитель Госдепа Томми Пиготт сообщал, что перемирие между Израилем и Ливаном, заключенное 16 апреля, будет продлено на 45 дней. По его словам, 14 и 15 мая США провели двухдневные и «крайне продуктивные» переговоры между сторонами. Переговоры между Тель-Авивом и Бейрутом возобновятся в начале июня, отметил он.

Ранее на юге Ливана в ходе боевых действий были уничтожены исторические оливковые рощи.