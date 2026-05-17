В Ливане раскрыли число погибших при атаках Израиля

«Общее число убитых граждан с начала военной эскалации 2 марта достигло 2 988, раненых — 9 210», — сообщили в ведомстве.

По данным минздрава, за последние сутки в результате ударов военно-воздушных сил Израиля по южным и юго-восточным районам страны погибли 37 человек, еще 222 пострадали.

До этого представитель Госдепа Томми Пиготт сообщал, что перемирие между Израилем и Ливаном, заключенное 16 апреля, будет продлено на 45 дней. По его словам, 14 и 15 мая США провели двухдневные и «крайне продуктивные» переговоры между сторонами. Переговоры между Тель-Авивом и Бейрутом возобновятся в начале июня, отметил он.

Несмотря на режим прекращения огня, ЦАХАЛ продолжает наносить удары по Ливану. «Хезболла» отвечает атаками на израильских военных в приграничной зоне.

Несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном «еще не окончена», поскольку «еще есть ядерные материалы, обогащенный уран, которые необходимо вывезти из Ирана». Он также отметил стремление Тегерана производить баллистические ракеты.

