Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Ливане раскрыли число погибших при атаках Израиля

Минздрав Ливана сообщил о 2,9 тыс. погибших при израильских атаках
Shutterstock/FOTODOM

Общее число граждан Ливана, погибших при израильских атаках с начала военной эскалации 2 марта, достигло 2 988 человек. Об этом в соцсети X сообщил минздрав республики.

«Общее число убитых граждан с начала военной эскалации 2 марта достигло 2 988, раненых — 9 210», — сообщили в ведомстве.

По данным минздрава, за последние сутки в результате ударов военно-воздушных сил Израиля по южным и юго-восточным районам страны погибли 37 человек, еще 222 пострадали.

До этого представитель Госдепа Томми Пиготт сообщал, что перемирие между Израилем и Ливаном, заключенное 16 апреля, будет продлено на 45 дней. По его словам, 14 и 15 мая США провели двухдневные и «крайне продуктивные» переговоры между сторонами. Переговоры между Тель-Авивом и Бейрутом возобновятся в начале июня, отметил он.

Несмотря на режим прекращения огня, ЦАХАЛ продолжает наносить удары по Ливану. «Хезболла» отвечает атаками на израильских военных в приграничной зоне.

Несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном «еще не окончена», поскольку «еще есть ядерные материалы, обогащенный уран, которые необходимо вывезти из Ирана». Он также отметил стремление Тегерана производить баллистические ракеты.

Ранее в Ливане оценили последствия войны с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Иран-«победитель», школа для будущих отцов и угрозы ареста для Илона Маска: главное за 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!