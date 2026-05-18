На юге Ливана в ходе боевых действий уничтожены исторические оливковые рощи

Минсельхоз Ливана: на юге страны уничтожены большие площади оливковых рощ
В результате боевых действий в южных районах Ливана уничтожены большие площади многолетних оливковых рощ, являющихся частью исторического и культурного наследия страны. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор ливанского министерства сельского хозяйства Луейс Лахуд.

Он отметил, что удары израильской армии и боевые действия нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству на юге республики, где, помимо оливковых рощ, уничтожены фруктовые сады, сезонные посевы и животноводческие хозяйства.

Лахуд подчеркнул, что из-за военных действий Ливан столкнулся с нехваткой ряда базовых продуктов. В связи с этим власти были вынуждены открыть временный импорт из соседних стран.

17 мая министр экономики Ливана Амер Бисат предупредил о серьезном экономическом потрясении на фоне войны с Ираном и блокады Ормузского пролива. По его словам, на восстановление разрушенных войной регионов потребуется на первом этапе не менее $7 млрд. Общий экономический ущерб может составить до $20 млрд, сельскохозяйственный сектор страны сократился на 40%, туристическая отрасль парализована.

Ранее на видео попал подрыв Израилем улицы с жилыми домами в Ливане.

 
