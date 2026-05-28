Украинский БПЛА атаковал грузовик в Белгородской области, пострадал человек

Под Белгородом при ударе украинского БПЛА по грузовику пострадал мужчина

В Белгородской области украинский БПЛА ударил по грузовику, в результате пострадал мужчина. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«В районе поселка Комсомольский в результате удара дрона по грузовому автомобилю мужчина получил акубаротравму и ссадины волосистой части головы», — говорится в сообщении.

Пострадавшему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Этим же вечером Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар дронами по трамвайному депо в Куйбышевском районе Донецка. С места атаки изъяты фрагменты беспилотников и отправлены на экспертизу. О пострадавших не сообщалось.

В ночь на 28 мая украинский беспилотный летательный аппарат атаковал на территории Донецкой народной республики пассажирский автобус. Под удар попал рейсовый автобус, следовавший из Макеевки в Севастополь.

Ранее в России создали двойную защиту зданий от атак дронов.