В России создали двойную защиту зданий от атак дронов

Инженеры Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Москвы и Казани создали конструктивные решения для двухуровневой защиты зданий от атак беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты уточняют, что система рассчитана на объекты топливно-энергетического комплекса, но может применяться и для сооружений другого назначения разной геометрии: большинство решений предназначены для защиты зданий высотой не более 10 метров (3–4 этажа). Кроме того, защита может использоваться в условиях плотной городской застройки

Разработчики пояснили, что между защищаемым объектом и защитной сеткой выдерживается минимальное расстояние 4–8 метров в зависимости от класса беспилотника. Это необходимо для гашения энергии удара и снижения поражающей способности взрывной ударной волны.

До этого сообщалось, что в России создали уникальную противодроновую сеть «Дарвин-Z», которая способна самозатягивать прорывы после удара: в момент, когда беспилотник подрывается на полотне, конструкция сети, выполненная в форме латинской буквы Z, не разрывается, а сползает, и соседние ячейки смещаются, заполняя образовавшееся пространство.

