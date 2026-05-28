Российские военные за 12 часов уничтожили 10 украинских дронов

МО РФ: средства ПВО за 12 часов сбили 10 БПЛА ВСУ
Российские силы противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 10 дронов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

«В течение дня в период с 8.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — сказано в сообщении.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов осмотрел украинские беспилотники, сбитые дронами-перехватчиками «Елка», в ходе посещения группировки войск «Запад».

Белоусову показали сбитые «Елками» трофейные беспилотники Вооруженных сил Украины самолетного типа, а также различные БПЛА, используемые российскими военнослужащими. Глава российского оборонного ведомства поблагодарил за работу командный состав подразделений группировки и вручил боевые награды отличившимся военнослужащим, которые проявили отвагу, мужество и героизм.

Ранее Путин отметил эффективность дронов-перехватчиков «Елка» и «Лис».

 
