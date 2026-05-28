Шойгу рассказал, в чем «глубоко ошибаются» противники России

Если кто-то думает, что Россия применила «Орешник», так как у нее ничего не осталось, то они «глубоко ошибаются». Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время пресс-конференции на полях I Международного форума по безопасности, пишет РИА Новости.

Шойгу подчеркнул, что Россия обладает внушительными запасами оружия. Он также отметил, что обещанный удар по Киеву может быть нанесен в любой момент. По его словам, Россия показала, что располагает всем необходимым для этого. Секретарь Совбеза РФ добавил, что предупреждение послам иностранных государств покинуть Киев является совершенно серьезным и осознанным.

24 мая Минобороны РФ заявило о массированном ударе по территории Украины, в том числе баллистическими ракетами «Орешник», в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в РФ.

25 мая в МИД РФ предупредили об атаках российской армии по военным объектам и центрам принятий решений в Киеве. В министерстве подчеркнули, что это станет ответом на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, который «переполнил чашу терпения» Москвы. В связи с этим иностранцев призвали как можно скорее покинуть украинскую столицу, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

