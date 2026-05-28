На главную площадь Еревана вывели западную военную технику

На парад по случаю Дня Республики Армения привезли европейскую военную технику. Об этом сообщил Telegram-канал «Кавказское бюро».

В Армении 28 мая отмечается день основания Первой Республики, которая просуществовала с 1918 по 1920 годы. Парад проходит на площади Республики.

По данным портала, в центре Еревана появились французские бронированные машины Bastion.

В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале видеокадры с репетиции военного парада. На кадрах можно было увидеть артиллерийские установки и беспилотные летательные аппараты, которые были произведены в Армении.

В марте политик заявлял, что будущий показ военной техники в Ереване следует называть не парадом, а отчетом, поскольку понятие «военный парад» может создать впечатление отклонения от мирной повестки. Пашинян также уточнил, что приобретенное за последние годы вооружение будет продемонстрировано с акцентом на мир, чтобы «соседи не восприняли это как демонстрацию агрессивности».

Ранее сообщалось, что Армения впервые экспортировала оружие собственного производства.