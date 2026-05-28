Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

На главную площадь Еревана вывели западную военную технику

На парад по случаю Дня Республики Армения вывели европейскую военную технику
Александр Патрин/ТАСС

На парад по случаю Дня Республики Армения привезли европейскую военную технику. Об этом сообщил Telegram-канал «Кавказское бюро».

В Армении 28 мая отмечается день основания Первой Республики, которая просуществовала с 1918 по 1920 годы. Парад проходит на площади Республики.

По данным портала, в центре Еревана появились французские бронированные машины Bastion.

В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале видеокадры с репетиции военного парада. На кадрах можно было увидеть артиллерийские установки и беспилотные летательные аппараты, которые были произведены в Армении.

В марте политик заявлял, что будущий показ военной техники в Ереване следует называть не парадом, а отчетом, поскольку понятие «военный парад» может создать впечатление отклонения от мирной повестки. Пашинян также уточнил, что приобретенное за последние годы вооружение будет продемонстрировано с акцентом на мир, чтобы «соседи не восприняли это как демонстрацию агрессивности».

Ранее сообщалось, что Армения впервые экспортировала оружие собственного производства.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!