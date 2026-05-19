Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Армения впервые экспортировала оружие собственного производства

Министр Айрапетян: Армения впервые экспортировала собственное оружие
Sergei Grits/AP

Армения в мае 2026 года впервые экспортировала оружие собственного производства за границу. Об этом сообщил министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, трое отечественных производителей получили разрешение на экспорт вооружения и в течение мая экспортировали его в две различные страны. В какие именно страны, Айрапетян не уточнил.

Министр отметил, что экспорт оружия столкнулся с большими трудностями, связанными с логистикой, но в конечном итоге вооружение достигло нужных стран.

Айрапетян добавил, что экспортировано оружия на несколько миллионов американских долларов, но точную сумму он не назвал.

В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале видеокадры с репетиции военного парада, который впоследствии состоялся в Ереване 28 мая в День основания Первой республики. На кадрах можно было увидеть артиллерийские установки и беспилотные летательные аппараты, которые были произведены в Армении.

Ранее министр обороны заявил, что Армения продолжит закупать вооружения и военную технику, но с учетом вашингтонских договоренностей с Азербайджаном.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!