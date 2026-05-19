Армения впервые экспортировала оружие собственного производства

Армения в мае 2026 года впервые экспортировала оружие собственного производства за границу. Об этом сообщил министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, трое отечественных производителей получили разрешение на экспорт вооружения и в течение мая экспортировали его в две различные страны. В какие именно страны, Айрапетян не уточнил.

Министр отметил, что экспорт оружия столкнулся с большими трудностями, связанными с логистикой, но в конечном итоге вооружение достигло нужных стран.

Айрапетян добавил, что экспортировано оружия на несколько миллионов американских долларов, но точную сумму он не назвал.

В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале видеокадры с репетиции военного парада, который впоследствии состоялся в Ереване 28 мая в День основания Первой республики. На кадрах можно было увидеть артиллерийские установки и беспилотные летательные аппараты, которые были произведены в Армении.

Ранее министр обороны заявил, что Армения продолжит закупать вооружения и военную технику, но с учетом вашингтонских договоренностей с Азербайджаном.