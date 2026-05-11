Пашинян продемонстрировал созданное в Армении вооружение

Пашинян опубликовал кадры с репетиции военного парада в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале видеокадры с репетиции военного парада, который состоится в Ереване 28 мая в День основания Первой республики.

В марте политик заявлял, что будущий показ военной техники в Ереване следует называть не парадом, а отчетом, поскольку понятие «военный парад» может создать впечатление отклонения от мирной повестки. Пашинян также уточнил, что приобретенное за последние годы вооружение будет продемонстрировано с акцентом на мир, чтобы «соседи не восприняли это как демонстрацию агрессивности».

«Репетиция военного парада 28 мая», — написал армянский премьер под своим постом.

На кадрах можно увидеть артиллерийские установки и беспилотные летательные аппараты. Пашинян указал, что дроны произведены в Армении.

В Армении 28 мая отмечается день основания Первой Республики, которая просуществовала с 1918 по 1920 годы. Парад пройдет на площади Республики.

Ранее Пашинян отказался приехать на Парад Победы в Москву из-за предвыборной кампании в Армении.

 
