В Севастополе после атаки дронов ВСУ нашли контейнер со взрывчаткой

Развожаев: после атаки ВСУ обнаружен сброшенный с БПЛА контейнер со взрывчаткой

В Севастополе после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли контейнер со взрывчаткой — его сбросили с дроном. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Этот предмет был сброшен с БПЛА. Очевидно, что сбросы с БПЛА могут выглядеть и по-другому. Все они представляют опасность!» — написал он.

По информации Развожаева, в результате ночной атаки на Севастополь были повреждены 30 частных и многоквартирных домов, музыкальный магазин, а также десятки машин.

Во время ночной атаки на Севастополь ракета ВСУ попала в здание Южного управления Центробанка — загорелась крыша, а в соседних домах выбило окна и повредило балконы. По данным властей, украинские военные атаковали город беспилотниками и ракетами Storm Shadow.

