Сальдо: мужчина погиб при ударе ВСУ по детской площадке в Херсоне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по детской площадке в подконтрольном им Херсоне, погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере «Макс».

По его словам, жена мужчины и двое маленьких детей ранены.

Сальдо назвал произошедшее «сознательной провокацией». Он подчеркнул, что Украине необходимо снизить градус общественного возмущения после трагедии в Старобельске, Киев пытается прикрыть одно преступление другим.

24 мая Сальдо сообщал, что ВСУ атаковали Херсонскую область роем БПЛА.

21 мая Сальдо сообщил, что в Михайловке украинский беспилотник ударил по зданию школы, где в этот момент находились дети. По его словам, атаке подверглась школа Скадовского округа, здание учебного заведения получило повреждения. Из школы эвакуировали 171 человека, среди которых были 123 ребенка. Губернатор уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.

