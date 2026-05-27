Бывший украинский депутат призвал решить политические вопросы ударом «Орешника»

Экс-депутат Рады Олейник предложил признать руководство Украины террористами
Россия в случае признания властей Украины террористами сможет решить ряд политических вопросов всего одним ударом ракеты «Орешник». Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, пишет «Национальная служба новостей».

Экс-парламентарий отметил, что невозможно представить, чтобы президент США вел переговоры с кем-то из террористов основанной Бен Ладеном «Аль-Каиды» (организация запрещена в России). При этом в состав переговорной группы от Киева входит руководитель офиса главы государства Кирилл Буданов, внесенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

«Так что нам самим надо занять более последовательную и решительную позицию. Если все сделать правильно, то там одного «Орешника» будет достаточно», — сказал Олейник.

Он подчеркнул, что центры принятия решений — это не здания, а конкретные люди. В связи с этим бывший депутат призвал признать власти Украины террористами и нанести по ним удар.

25 мая министерство иностранных дел РФ анонсировало систематические удары по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве. В ведомстве уточнили, что это станет ответом на атаку украинских дронов на колледж в Луганской народной республике (ЛНР). Тот налет беспилотников «переполнил чашу терпения» Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский показал последствия российского удара возмездия.

 
