США ударили по судну в Тихом океане

ВС США нанесли удар по судну в Тихом океане, якобы участвующему в наркотрафике

Вооруженные силы США 8 мая ударили по судну, которое якобы перевозило наркотики в Тихом океане. Об этом в социальной сети Х сообщило Южное командование ВС Соединенных Штатов (SOUTHCOM).

«Объединенная оперативная группа Southern Spear («Южное копье») нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями», — сказано в сообщении.

Как заявили в SOUTHCOM, разведка подтвердила, что судно якобы следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана. По информации командования, в результате атаки были ликвидированы «двое наркотеррористов мужского пола, один человек выжил».

Операция «Южное копье», начатая в 2025 году, — это военная и разведывательная кампания США, нацеленная на выявление и пресечение деятельности транснациональных преступных морских сетей, прежде всего связанных с незаконным оборотом наркотиков.

