Шойгу рассказал об отношении РФ к размещению военных объектов НАТО в Афганистане

Россия считает неприемлемым размещение военной инфраструктуры Соединенных Штатов и НАТО на территории Афганистана или соседних с ним стран. Об этом в ходе встречи с министром обороны Афганистана Мохаммадом Якубом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, пишет «Интерфакс».

«Исходим из неприемлемости как для нас, так и для наших афганских друзей, размещения военной инфраструктуры и военных объектов США и НАТО на территории Афганистана или соседних с ним государств под любым предлогом», — отметил Шойгу.

По его словам, российская сторона заинтересована в единстве и независимости Афганистана. В Москве знают о принимаемых Кабулом мерах, направленных на борьбу с терроризмом и наркопреступностью, добавил секретарь СБ.

«Убеждены, что страны Запада должны разморозить заблокированные афганские активы и в полной мере признать всю полноту ответственности за свое 20-летнее присутствие в Афганистане», — подчеркнул он.

Как сказал Шойгу, бремя постконфликтного восстановления Афганистана должно лечь именно на западные государства.

25 мая специальный представитель президента РФ Замир Кабулов рассказал, что во второй половине года страна будет готова оказать гуманитарную помощь Афганистану. Она будет предоставлена после того, как Кабул обратится к Москве с конкретными пожеланиями.

Ранее в Афганистане заявили об интересе РФ к его трудовым мигрантам.

 
