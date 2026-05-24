Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

12 недружественных стран неофициально поучаствуют в российском форуме

Совбез: в форуме по безопасности поучаствуют 12 недружественных стран
Markus Pfaff/Shutterstock/FOTODOM

Представители 12 недружественных стран поучаствуют в I Международном форуме по безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совбеза РФ.

Согласно заявлению ведомства, мероприятие пройдет 26-29 мая на площадках «Live Арена» и центрального парка «Патриот» в Подмосковье. Туда приедут более 140 иностранных делегаций из более чем 120 стран.

«В работе форума также примут участие неофициальные представители из 12 недружественных стран, активно выступающие за развитие конструктивных отношений с Россией», — отмечается в пресс-релизе.

В Совбезе уточнили, что на форуме будут представлены почти 50 из 54 стран Африки, большинство государств Ближнего Востока и Латинской Америки, партнеры РФ по ШОС, БРИКС, АСЕАН.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. Сейчас в состав ШОС входят 10 стран: кроме государств-основателей, Белоруссия, Индия, Иран и Пакистан.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, Индонезию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации: Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и сотрудничают по взаимовыгодным проектам.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) существует с 1967 года и включает в себя 10 стран региона: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Целями организации являются ускорение экономического роста, налаживание сотрудничества в сфере культуры и достижение социального прогресса.

Ранее Орешкин рассказал, чем его удивили недружественные страны на саммите G20.

 
Теперь вы знаете
Запад осудил удар «Орешником», больные Эболой сбежали из медцентра, а Трамп «переодел» Обаму. Главное за 24 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!