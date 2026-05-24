12 недружественных стран неофициально поучаствуют в российском форуме

Представители 12 недружественных стран поучаствуют в I Международном форуме по безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совбеза РФ.

Согласно заявлению ведомства, мероприятие пройдет 26-29 мая на площадках «Live Арена» и центрального парка «Патриот» в Подмосковье. Туда приедут более 140 иностранных делегаций из более чем 120 стран.

«В работе форума также примут участие неофициальные представители из 12 недружественных стран, активно выступающие за развитие конструктивных отношений с Россией», — отмечается в пресс-релизе.

В Совбезе уточнили, что на форуме будут представлены почти 50 из 54 стран Африки, большинство государств Ближнего Востока и Латинской Америки, партнеры РФ по ШОС, БРИКС, АСЕАН.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС ) — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. Сейчас в состав ШОС входят 10 стран: кроме государств-основателей, Белоруссия, Индия, Иран и Пакистан.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, Индонезию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации: Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и сотрудничают по взаимовыгодным проектам.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) существует с 1967 года и включает в себя 10 стран региона: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Целями организации являются ускорение экономического роста, налаживание сотрудничества в сфере культуры и достижение социального прогресса.

Ранее Орешкин рассказал, чем его удивили недружественные страны на саммите G20.