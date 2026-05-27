Военкор Сладков сообщил об ударах по объектам ВСУ под Киевом

Военкор Сладков: под Киевом попали под удар объекты ВСУ и инструкторы НАТО

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил, что за последние сутки под удар попали несколько объектов Вооруженных сил Украины в Бровары.

По его словам, речь идет о пункте управления ВСУ, пункте разведки, учебном центре подготовки операторов беспилотников с инструкторами НАТО, а также центре диверсионной подготовки со специалистами альянса.

Военкор также заявил, что российские ударные беспилотники активно применялись во всех группировках войск.

До этого МИД России анонсировал новые удары по Киеву из-за атаки ВСУ на Старобельск. В заявлении ведомства указали, что удар ВСУ по Старобельску «переполнил чашу терпения», Вооруженные силы (ВС) России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве.

При этом в МИД уточнили, что удары также будут наноситься по центрам принятия решений и командным пунктам.

