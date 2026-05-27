Вооруженные силы Украины атаковали гимназию в Сватове Луганской народной республики. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник.

«В результате еще одной атаки повреждено здание сватовской гимназии №7 — удар пришелся по кровле здания. К счастью, там не было детей», — написал он.

В ночь на 22 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Правозащитники призвали ООН признать удар ВСУ по общежитию военным преступлением. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.

27 мая генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил атаку украинских военных на колледж в Старобельске.

Ранее Захарова прокомментировала отказ японских журналистов ехать в Старобельск.