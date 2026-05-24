СМИ сообщили об уничтожении пункта управления БПЛА на границе России

SHOT: на границе с Белгородской областью уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ
Российские войска уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на границе с Белгородской областью. При помощи него были атакованы гражданские машины белгородцев, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Пункт управления БПЛА был выявлен в трех километрах от границы РФ.

По данным российской разведки, минимум четверо украинских военных развернули его в частном доме на территории поселка Великая Писаревка Сумской области Украины. Оттуда запускались беспилотники, которыми, в частности, атаковали гражданские машины в Грайворонском и Борисовском районах.

SHOT также показал кадры нанесения удара по зданию.

20 мая мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что три квартиры и пять автомобилей получили повреждения в результате утренней атаки Вооруженных сил Украины.

До этого водитель выскочил из загоревшегося после атаки БПЛА автобуса под Белгородом.

Ранее в Белгороде более 70 квартир были повреждены в атакованной беспилотниками многоэтажке.

 
