Налог на электромобили, введенный на Украине в этом году, непреднамеренно лишил страну огромного количества наземных беспилотников, необходимых на передовой. Об этом сообщил новостной портал Business Insider (BI).

Как отметил генеральный директор национального Совета оборонной промышленности Украины Игорь Федорко, если бы не этот налог, то ВСУ в первой половине 2026 года могли закупить на пять тысяч дронов больше. По его словам, новый налог посеял хаос в индустрии наземных БПЛА. Некоторые производители беспилотников оказались на грани банкротства, а многие компании лишились государственных контрактов.

В статье указывается, что налог забирает 20% прибыли, что может стать сокрушительным ударом для области, которая нуждается в финансировании.

Украинские законодатели спешат исправить ситуацию. Они разработали законопроект, который освободит наземные дроны от налога. Однако многомесячные задержки поставок БПЛА уже сказались на оснащении украинской армии, отметили в издании.

До этого украинский военный, аэроразведчик Александр Карпюк с позывным «Серж Марко» пожаловался на резкое сокращение срока «жизни» дронов ВСУ. По его словам, если раньше некоторые беспилотники совершали по 100 вылетов, то сейчас 10-15. А на оставшиеся БПЛА ведется охота, сообщил военный. Он отметил, что дроны уничтожаются прямо на площадке еще до взлета или сразу после подъема в небо в течение 7-10 минут.

