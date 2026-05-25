В ВСУ признались в «серьезном» дефиците противобаллистических ракет

В украинской армии возник серьезный дефицит противобаллистических ракет. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, его цитирует Telegram-канал «Insider.ua».

«Страна сегодня в серьезном дефиците. Имеем вообще [дефицит] по ракетным вооружениям», — признался он.

В то же время Игнат отметил, что «Россия прекрасно знает», сколько ракет осталось у ВСУ из тех, что поставляли западные страны.

Игнат и ранее жаловался на нехватку ракет для средств противовоздушной обороны. Так, в феврале он заявлял, что дефицит боеприпасов у украинских военных доходил до такого состояния, что в подразделениях на пусковых установках имелось только две ракеты из шести. При этом на Западе об этом знают и об этом не раз говорил западным партнерам президент Владимир Зеленский, возмущался представитель командования украинских ВС.

Ранее в МИД РФ заявили, что Вооруженные силы России готовятся наносить удары по центрам принятия решений на Украине.

 
