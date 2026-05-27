В России выразили готовность сотрудничать с Индией по созданию танка будущего

Глава УВЗ Потапов: Россия будет сотрудничать с Индией по созданию танка будущего

Генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов заявил в разговоре с РИА Новости, что Россия готова сотрудничать с Индией и находить общее решение при создании танка будущего.

«Жизнь не останавливается, поэтому мы говорим о новых платформах, мы говорим о танке будущего, и мы совершенно понимаем, что такой вопрос возникает и у министерства обороны Индии. Мы готовы в этом направлении сотрудничать», — сказал Потапов после торжественной церемонии открытия монумента выдающемуся государственному деятелю Юрию Максарев.

Он выразил мнение, Россия и Индия найдут решение, которое можно было бы сделать.

18 мая замминистра стали Индии Сандип Паундрик заявил, что его страна хочет построить вместе с РФ металлургический завод на своей территории. Он отметил, что Россия и Индия обладают достаточным потенциалом для расширения сотрудничества в металлургической отрасли.

Ранее в Индии заявили об устойчивом росте партнерства с Россией.