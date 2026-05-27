Российские войска атаковали предприятия военно-промышленного комплекса на Украине

Российские военные за сутки нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах украинских вооруженных сил (ВСУ), местам запуска и хранения беспилотников и горючего. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в операции задействовали боевые самолеты, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию.

Кроме того, российские войска ударили по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 144 районах в зоне проведения специальной военной операции.

25 мая Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по поручению президента России Владимира Путина уведомил госсекретаря США Марко Рубио о подготовке системных ударов по объектам ВСУ в Киеве, а также по украинским центрам принятия решений в ответ на удары по колледжу в Старобельске ЛНР.

