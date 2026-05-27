Заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий заявил на международном форуме по безопасности, что украинские войска атакуют объекты здравоохранения фосфорными боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хочу также засвидетельствовать то, что эти атаки [на объекты здравоохранения] проводятся с применением негуманного оружия. Это рентген, негативные поражающие элементы. Это фосфорные боеприпасы, приводящие к серьезным отравлениям и ожогам», — сказал Плутницкий на круглом столе «Военные преступления киевского режима: от свидетельств к приговору».

По его словам, оружие применяемое Вооруженными силами Украины, уничтожает и калечит людей на долгие годы.

27 мая директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук заявил, что украинские войска резко увеличили интенсивность атак на ЗАЭС и ее город-спутник Энергодар после перемирия, объявленного Россией ко Дню Победы. Он уточнил, что возросло как количество артиллерийских обстрелов, так и на порядок увеличилась дроновая активность.

