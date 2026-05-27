Российские военные уничтожили иностранных намеников в зоне СВО

Российские военные уничтожили иностранных наемников в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, наемников уничтожили в районе села Избицкое, среди них могли быть граждане Испании.

«Среди ... наемников могут быть граждане Испании, в том числе уволившиеся из морской пехоты королевства для участия в конфликте на стороне ВСУ», — поделился он.

24 мая собеседник ТАСС из российских силовых структур сообщал, что наемники Вооруженных сил Украины из западных стран практически исчезли из зоны боевых действий.

По его словам, командование украинской армии все чаще стало использовать иностранцев как «пушечное мясо» и бросать на самые сложные участки фронта, где потери «просто колоссальные». В результате в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине преимущественно остались выходцы из Латинской Америки, в частности из Колумбии, уточнил собеседник агентства.

До этого наемник из Испании Жоан Эстевез пожаловался на тиранию и коррупцию в рядах украинской армии. 39-летний каталонец, который провел на Украине шесть месяцев в первой половине 2023 года, рассказал, что к иностранцам в ВСУ относятся как к «пушечному мясу».

Ранее наемник ВСУ из Чехии рассказал о состоянии украинских военных.

 
