Наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) из западных стран практически исчезли из зоны боевых действий. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам источника, командование украинской армии все чаще стало использовать иностранцев как «пушечное мясо» и бросать на самые сложные участки фронта, где потери «просто колоссальные». В результате в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине преимущественно остались выходцы из Латинской Америки, в частности из Колумбии, уточнил собеседник агентства.

«Мы знаем, что западные наемники, особенно из англосаксонских стран, на передовой практически исчезли», — заявил он.

До этого наемник из Испании Жоан Эстевез пожаловался на тиранию и коррупцию в рядах украинской армии. 39-летний каталонец, который провел на Украине шесть месяцев в первой половине 2023 года, рассказал, что к иностранцам в ВСУ относятся как к «пушечному мясу». Эстевез признался, что условия содержания военных ужасны. По словам наемника, им не хватает всего, начиная от оборудования, заканчивая одеждой. Кроме того, в ВСУ царит масштабная коррупция — часть поступившего оборудования исчезает, а затем появляется на рынках Киева.

Ранее Алаудинов раскрыл, наемники из каких стран отличились крайней жестокостью.